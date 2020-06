Gegründet wurde Gymshark im Jahr 2012 durch eine Gruppe Schulfreunde im Teenageralter. Was in den Anfangszeiten noch ein kleiner Garagenbetrieb war, hat sich über die Jahre zu einem der Top-Anbieter der Fitness-Industrie entwickelt. Gymshark hat mit der Zeit einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht und gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Fitness-Industrie. Der Hersteller und Onlinehändler für Fitnessbekleidung und -accessoires hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich.

Gymshark zählt bereits mehr als 7 Millionen Social Media Followern und versorgt Kunden in 131 Ländern mit den neusten sportlichen Mode-Trends. Entdecken Sie die effiziente Performance-Wear von Gymshark und spüren Sie selbst, wie hochwertige Sportmode Sie tatsächlich bei Ihrem Training unterstützen kann mit dem bestmöglichen Tragegefühl. Für den bestmöglichen Preis sorgt indes Ihr Gymshark-Gutschein!