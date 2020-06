Sie kaufen regelmäßig bei Hagebau ein? Dann lohnt sich für Sie in jedem Fall eine Partner-Card. Mit dieser profitieren Sie bei jedem Einkauf. Die Partner-Card gibt es jetzt auch digital in der App. Diese können Sie kostenlos bei Google Play und im App Store herunterladen. Sie können Ihre Partner-Card bequem online beantragen. Geben Sie hier einfach Ihre Postleitzahl oder Ihren Wohnort ein, wählen Sie Ihren bevorzugten Markt aus und füllen Sie den Kartenantrag aus. Die Partner-Card ist für Sie kostenlos, aber sicher nicht umsonst. Denn als Karteninhaber kommen Sie in den Genuss vieler Vorteile. So erhalten Sie 3 Prozent Sofortrabatt bei jedem Einkauf, einfach so nebenbei. Zudem erhalten Sie exklusive Angebote per Post oder E-Mail und sind so immer bestens informiert, was es für andere interessante Spar-Deals gibt. Sie können bis zu drei Zusatzkarten für Ihre Liebsten beantragen. So kann jeder beim Einkauf eine eigene Karte nutzen und mit den exklusiven Hagebau Gutscheinen mehrmals sparen.