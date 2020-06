Seit 2008 zeigt Happy Socks nun schon, dass Socken bisher als ein viel zu wenig beachtetes Kleidungsstück ihr Dasein fristen mussten und seitdem hat es sich das Stockholmer Unternehmen zur Aufgabe gemacht, Happiness und Farbe in jede Ecke der Welt zu bringen. Ein alltägliches Accessoire wird hier in ein buntes Design-Stück verwandelt. Mit diesem Konzept ist Happy Socks sehr erfolgreich, die fröhlich-bunten Socken werden heute in mehr als 90 Ländern verkauft. Die Modelle sind in mehr als 10.000 Modeboutiquen weltweit erhältlich und können natürlich auch über den offiziellen Onlineshop bestellt werden.