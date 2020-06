Die Kernzielgruppe des Shops sind Frauen zwischen 40 und 50 Jahren. Sie haben keine ganz kleinen Kinder mehr im Haus und können sich jetzt wieder mehr auf sich selbst konzentrieren. Die Styles liegen zwischen einer klassischen Landhaus-Romantik, einem mediterranen Urlaubs-Feeling und mondäner Eleganz. Lifestyle-Produkte rund um die Themen Wohnen, Essen und Schlafen runden das Sortiment ab.

Heine bleibt dem klassischen Papierkatalog treu

Viele ältere Kunden lieben es noch immer, etwas in den Händen zu halten. Sie nutzen den PC eher für die Arbeit und das Smartphone für die Kommunikation mit dem Partner und den Kindern. Wenn es ums Shoppen geht, dann sind die Best Ager noch sehr traditionell und möchten gerne etwas in den Händen halten. Sie nehmen sich einen Stift und kreuzen die Produkte an, die sie gerne bestellen wollen. Damit sie aber Ihren Heine-Gutschein einlösen können, nutzen sie das Formular zur Direktbestellung im Heine-Onlineshop. Dort tragen Sie einfach die Bestellnummer ein, werden direkt zum Produkt geleitet und können während der Bestellung Ihren Heine-Gutscheincode eintragen.