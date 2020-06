Am 04. November 1926 eröffnete die Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam oder kurz H.E.M.A. das erste Kaufhaus in Amsterdam. Das Ziel der beiden Gründer Leo Meyer und Arthur Isaac war es, ein Kaufhaus für „normale“ Menschen zu eröffnen. Zuvor waren die Kaufhäuser ausschließlich auf die wohlhabenden und reichen ausgerichtet und die meisten der Mitarbeiter sprachen Französisch. HEMA war das erste Kaufhaus dieser Art in den Niederlanden, wie später bekannt wurde. Die Preise für die Produkte lagen bei 10, 25 oder 50 Cent und von Tag eins wurde die Essenz von HEMA als optimistisch, einzigartig, klar, zuverlässig, zugänglich und typisch niederländisch definiert.

Außerhalb von Amsterdam wurde das erste Geschäft 1927 eröffnet und nur ein Jahr später gab es bereits 10 HEMA-Filialen. HEMA war in den 1950er Jahren die erste Franchise-Organisation in den Niederlanden und ist nach wie vor der größte Betreiber für Franchise. HEMA beschleunigte seine Expansion ab 1958 und eröffnete rasch im ganzen Land neue Geschäfte. Die erste HEMA-Filiale wurde 1984 im Ausland (Belgien) eröffnet.

Schnell wuchs die Anzahl der Geschäfte weiter und heute gibt es mehr als 750 Filialen in neun Ländern. Wöchentlich bedienen die 19.000 Mitarbeiter über sechs Millionen Besucher. Dabei bliebt das Unternehmen stets seinem Motto treu: Produkte von hoher Qualität und zum günstigen Preis. Die Produkte werden alle im eigenen Haus entwickelt, sind nachhaltig und reichen von Lebensmitteln bis hin zu Non-Food-Artikeln. Aus diesem Grund sind die Produkte in jedem Haushalt in den Niederlanden zu finden. Zusätzlich zu den Filialen biete HEMA einen Onlineshop an, wo Einkäufe rund um die Uhr möglich sind.