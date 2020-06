Angefangen hat alles 1976, als Heinz und Dorothea Hess ihren Sohn bekamen. Für sie stand fest, dass das Kind gesund aufwachsen soll, wozu auch chemisch unbehandelte Babykleidung natürlichen Ursprungs gehörte. Da sie jedoch nichts Passendes bei den verfügbaren Angeboten finden konnten, starteten sie mit einer eigenen Mode-Kollektion, die ihren Ansprüchen genügte und die schnell auch andere begeistern konnte. Der Keller des Einfamilienhauses war in den Anfangszeiten Dreh- und Angelpunkt des Unternehmens, hier wurden Pakete gepackt und Rechnungen geschrieben. Der eigene Versand für naturgemäße Waren war gegründet. Es sollten in den darauffolgenden Jahre zahlreiche wichtige Meilensteine folgen. So etwa das von Heinz Hess in Ägypten realisierte weltweit erste Bio-Baumwollprojekt, der erste Webshop 1991 oder die Gewinnung von Rhönschafwolle für die Kollektion. Im Jahr 2005 startete die erste Produktion von Hessen-Leinen, 2006 konnte der erste Store eröffnet werden in Butzbach, wo das Unternehmen auch seinen Sitz hat.