Bei HP will man Technologien entwickeln, die jedem das Leben einfacher machen. Dieser Antrieb hat HP zu einem der führenden Anbieter in den Bereichen ITK-Hard- und Software sowie IT-Dienstleistungen gemacht. Das amerikanische Informationstechnikunternehmen hat seinen Sitz in Palo Alto in Kalifornien. 2015 erfolgte die Aufspaltung in die HP Inc., die für das PC- und Druckergeschäft zuständig ist und in die HP Enterprise Corp., deren Zuständigkeit die Unternehmenskunden umfasst. Über den offiziellen HP-Onlineshop steht Ihnen eine große Produktauswahl bereit. Hier können Sie einzelne Toner oder auch komplette Workstations bestellen und dabei natürlich immer auch von einem HP-Gutschein profitieren.