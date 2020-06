Neben den Gratis-Serviceleistungen profitieren Sie von den erfolgreichen Marken zu einem Top-Preis. Bestellen Sie im Shop ein Boxenschild, nimmt das Team von Horse & Rider die Beschriftung vor. Gleiches gilt für eine Bestickung von Satteldecken und Pferdedecken mit dem Namen Ihres Stalles, eines Sponsors oder Ihres Pferdes. Haben Sie sich für einen der Dressur-, Spring- oder Vielseitigkeitssättel entschieden, geht der Service weit über den Kauf hinaus. Horse & Rider nimmt auf Wunsch eine Reparatur von gerissenen Zügeln, kaputten Decken oder Sätteln vor, was sich positiv auf die Lebensdauer Ihres Equipments auswirkt.

Abonnieren Sie den Newsletter, um die neuesten Angebote, Vergünstigungen, News und Events zu erhalten. Online bestellen Sie zum Bestpreis saisonale Artikel und Sonderposten. Zugleich erhalten Sie Boni und Coupons, die Sie auf die laufende Kollektion an der Kasse einlösen. Im Prinzip geht es Horse & Rider um einen fachgerechten Service und um den Kauf hochwertiger Ausstattung, die über Jahre zuverlässige Dienste leistet.

Erst testen – dann bezahlen, so geht’s!

Das Testverfahren hat sich in den letzten Jahren bezahlt gemacht. Sie bestellen zum Beispiel einen ST-Zaum oder Horseware Micklem. Sind Sie mit der Qualität und Wirkung zufrieden und passt das Equipment zu Ihrem Pferd, begleichen Sie die Rechnung. Das sichert Horse & Rider eine hohe Kundenzufriedenheit und ein vertrautes Verhältnis zu allen Bestellern. Sie suchen nach einem Sattel? Bis zu 100 Kilometer um Luhmühlen ist der mobile Sattelservice unterwegs. Die Sattlerin Caroline Stoldt kommt in Ihren Stall mit einer Auswahl an Sätteln und nimmt eine Anprobe vor. So gehen Sie auf Nummer sicher, dass der Sattel zum Rücken Ihres Pferdes passt.