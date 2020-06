Als einer der führenden Online-Hotelreservierungsdienste, bietet HOTEL DE sowohl Geschäfts- wie auch Privatkunden die Möglichkeit, schnell und gebührenfrei Hotelzimmer zu buchen, und das weltweit. Ihnen stehen Hotels aller Kategorien zur Auswahl, so dass für jedes Budget das passende Angebot in Anspruch genommen werden kann. Insgesamt stehen Ihnen mehr als 300.000 Hotels weltweit zur Auswahl. HOTEL DE präsentiert Ihnen tagesaktuelle Vorzugspreise und mit unseren HOTEL-DE-Gutscheinen kommen Sie in den Genuss weiterer Buchungsvorteile. Auch wenn Sie geschäftlich unterwegs sind, ist HOTEL DE die richtige Adresse für Hotelbuchungen für Sie. Genießen Sie einen exklusiven Business-Tarif mit einem Rabatt von bis zu 30 Prozent. Zudem werden Ihnen besondere Zusatzleistungen angeboten, darunter Frühstück, WLAN oder Parkplatz.