Hugendubel ist ein Unternehmen, das schon auf eine lange Tradition zurückblickt. 1893 kaufte Heinrich Karl Gustav eine Buchhandlung an prominenter Stelle in München, von der später noch Generationen leben werden. Ein Jahrhundert später gibt es in München eine mehrstöckige Buchhandlung mit einer Verkaufsfläche von über 2000m². Hier können Kunden mit Rolltreppen zwischen den einzelnen Themenbereichen hin- und herfahren und Leseinseln sorgen dafür, dass man nicht bis zuhause warten muss, um einen spannenden Roman zu beginnen. Im Verlauf der Generationen gab es mehrere Inhaberwechsel – dabei blieb das Unternehmen immer in familiärer Hand.

Hugendubel wird digital

2013 gehörte Hugendubel zu den Mitbegründern der Tolino-Allianz. Zusammen mit anderen führenden Buchhändlern konnte eine technische Plattform bereitgestellt werden, über die Bücher digitalisiert wurden. 2015 erfolgte die Übernahme von ebook.de.