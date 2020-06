Kennen Sie die Boxen in den Supermärkten, in denen Ware, die nur noch begrenzt haltbar ist, fast umsonst verkauft wird? Genau diese Boxen gibt es auch im Hundeland. Der Shop bietet Hunde- und Katzenfutter, bei dem in Kürze das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, für bis zu 70 Prozent weniger an. Das lohnt sich richtig, denn die Artikel sind alle einwandfrei und noch in voller Qualität genießbar. Damit aber nichts weggeschmissen werden muss, können Sie ein Schnäppchen machen und der Shop bekommt sein Lager leer. Eine Win-Win-Situation für alle. Übrigens: Selbst beim Kauf der rabattierten MHD-Artikel wird Ihnen im Warenkorb das Feld für den Gutscheincode angezeigt. Mit dem passenden Hundeland-Gutschein sparen Sie also gleich doppelt.