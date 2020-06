Nanu – wo versteckt sich denn der Hunkemöller Schnäppchen? Tatsächlich werden Sie auf der Suche nach einem klassischen Sale-Bereich, der sich meistens in der oberen Navigationsleiste verbirgt, nicht gleich fündig. Dauerhafte Rabattaktionen verbergen sich in jeder Kategorie die Hunkemöller „Aktionen“. Es gibt diese Unterkategorie beispielsweise für BHs, Unterwäsche, Pyjamas und alle anderen Bereiche des Shops. In dieser Kategorie finden Sie sowohl die Bundles und 2-für-1-Aktionen als auch die Sale-Angebote, bei denen Sie Rabatte bis zu 50 Prozent bekommen. Insbesondere in den Kategorien, in denen Accessoires wie Socken und Slips verkauft werden, werden regelmäßig Multipacks angeboten. Gegenüber dem Einzelpreis für diese Produkte sparen Sie viel Geld. Die Aktionsangebote können auch mit den Hunkemöller Gutscheinen kombiniert werden.