Bei Iberostar können Sie von verschiedenen Aktionen profitieren. Jeder Aktionscode ist nur für eine Buchung einsetzbar und bezieht sich auf die Kosten für die Übernachtung sowie für die Verpflegung. Wie sich die Aktionen zusammensetzen, hängt von dem jeweiligen Gutschein ab. Besonders häufig werden Rabatte in Form von Prozenten angeboten. So können Sie beispielsweise im Winter in einigen der Hotels der Gruppe zu einem günstigeren Preis buchen oder erhalten einen Verzehrgutschein im Wert von einem bestimmten Betrag. Besondere Aktionen werden auch immer wieder für Frühbucher zur Verfügung gestellt. Häufig beziehen sich die Offer nur auf einzelne Reiseziele und können nur für bestimmte Daten in Anspruch genommen werden. Sehr gut ist es daher, wenn Sie flexibel in Ihren Reisezeiten sind. Auf der Webseite selbst finden Sie zudem besondere Reiseschnäppchen und können sich diese anzeigen lassen.

Reisen Sie besonders günstig – die maximale Ersparnis durch Flexibilität

Sie sind spontan und lassen sich auch gerne inspirieren, wenn es um das Reiseziel und die Reisezeit geht? Dann haben Sie die Chance, von einer maximalen Ersparnis profitieren zu können. Nutzen Sie dafür die aktuellen Angebote, die auf unserer Seite zusammengefasst sind. Günstiger wird es, wenn Sie sich für eine Reise in der Nebensaison entscheiden und einen der Orte auswählen, die vor allem zur Hauptsaison sehr gefragt sind. Durch eine geringere Auslastung der Hotels in der Nebensaison können Sie für Ihre Buchung von satten Rabatten profitieren. Teilweise ist es sogar möglich, ein Upgrade für das Zimmer zu erhalten.