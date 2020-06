Der Name iBOOD steht für „Internet's Best Online Offer Daily“. Willkommen auf dem größten europäischen Liveshopping-Portal! Wenn Sie Markenware zu besonders günstigen Preisen shoppen wollen, sind Sie bei iBOOD genau richtig. In Verbindung mit einem iBOOD-Gutschein sind Ihren Sparmöglichkeiten hier kaum Grenzen gesetzt. Die Angebote sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar, wer also schnell ist, hat somit die besten Chancen auf die besten Deals. Und da die Auswahl an Angeboten täglich ändert, sollten Sie sich den Shop von iBOOD auf jeden Fall unter Ihren Favoriten speichern, um regelmäßig vorbeischauen zu können. Jeden Abend um 00:00 Uhr schickt iBOOD wieder ein neues Angebot ins Rennen, um Ihnen Markenware besonders günstig anzubieten. Das seit 2005 bestehende Unternehmen ist mit seinem Konzept der Daily Offer neben Deutschland auch in vielen weiteren Ländern vertreten, darunter Belgien, Polen und Irland.