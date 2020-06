Die Flugreise steht an und geht es mit dem eigenen Fahrzeug zum Flughafen, dann wird ewig benötigt, um einen Parkplatz zu finden. Am Ende kommt noch der Ärger dazu, dass das Parken sehr teuer ist. Das muss keineswegs sein. Ich Parke billiger ist ein in Oranienburg ansässiges Unternehmen, das deutschlandweit die Parkplatzanbieter vergleicht und an fast allen Flughäfen mehr als 14.300 Parkplätze anbietet. Der Kern des Konzeptes: Ein kostenloser Shuttle-Service, ein Flughafen-Transfer sowie die Vorausbuchung sowie Reservierung eines garantierten Parkplatzes. Hinzu kommen weitere Sonderleistungen wie Tankservice und Fahrzeugpflege. Stammkunden können zudem von einem attraktiven Bonusprogramm profitieren.

Durch die Zusammenarbeit mit Parkplatzanbietern sowie verschiedenen Reiseanbietern überzeugt das Unternehmen mit einem transparenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Günstige Parkplätze an einem Flughafen zu finden war bisher unmöglich, doch dank dem Online Anbieter Ich Parke Billiger, ist es möglich bis zu 60% zu sparen. In Verbindung mit einem Ich-parke-billiger Rabattcode wird das Parken dann noch einmal günstiger. Bei der Auswahl der Parkplatzanbieter achtet das Unternehmen neben der Qualität auch auf die Zuverlässigkeit. Buchbar bei ich Parke billiger sind Parkhäuser, Außenstellplätze, Hallenparkplätze, Parkdecks und Einzelgaragen.