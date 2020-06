Das Unternehmen, das Sie heute als ifolor kennen, wurde 1961 als Photocolor Kreuzlingen AG gegründet. Seit 1968 kann man bei ifolor bereits Fotos per Post bestellen. Als erstes europäisches Fotolabor hat es ifolor zudem geschafft, eine Zertifizierung zu erhalten. Alle Produktionsschritte unterliegen einer strengen Qualitätsprüfung, damit stets sichergestellt ist, dass das beste Ergebnis bei Ihren Fotoprodukten erzielt wird.

Das Schöne ist auch, dass wirklich jeder bei ifolor kreativ werden kann. Es werden Software und Apps für alle gängigen Endgeräte bereitgestellt. So können Sie am Computer, am Mac oder an Smartphone und Tablet all die Individualisierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, die Ihnen ifolor bietet.