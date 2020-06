Die Offline-Angebote von IKEA gab es schon lange vor den Onlineshops – und auch in heutiger Zeit setzt das Einrichtungshaus weiterhin auf eine starke Präsenz abseits des Onlineangebots. In den mehr als 50 Filialen sehen Sie alle aktuellen Produkte live und aus nächster Nähe. Für Inspirationen sorgen dabei die vielen eingerichteten Schauräume, in denen Sie die Möbel und die Dekoartikel in einer Gesamtkomposition sehen. Immer wieder gibt es hier Neues zu entdecken, sodass Ihnen im Einkaufswagen schnell der Platz knapp werden dürfte. Gut, dass IKEA auch offline so ausgezeichnete Preise anbietet.