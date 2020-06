Als Bank steht die ING in direkter Konkurrenz zu weiteren Finanzdienstleistern und möchte die Kunden durch ein umfangreiches Angebot auf sich aufmerksam machen. Dabei wird mit verschiedenen Gutscheinen und Aktionen geworben. So können Sie als Kunde in unregelmäßigen Abständen von Produkten, wie einem Girokonto mit einem Guthaben durch die ING oder auch einem günstigen Kredit wählen. Natürlich sind die Aktionen abhängig von der aktuellen Marktlage. Interessant ist eine mögliche Option in Bezug auf Investments. Denken Sie darüber nach, mit Ihrem Depot zur ING zu wechseln, können Sie auf Offer warten, die diesen Umzug wirklich lohnenswert machen. Schauen Sie auch nach, welche weiteren Varianten für Investments zur Verfügung stehen und wo hier Ihre mögliche Ersparnis ist. Wir fassen für Sie die aktuellen Angebote der ING auf einen Blick zusammen.

Kombinieren Sie mehrere Angebote miteinander

Bei der ING haben Sie teilweise die Möglichkeit, auch mehrere Gutscheine miteinander zu kombinieren. Möglicherweise sind Sie bisher noch gar kein Kunde der ING. Schauen Sie vielleicht einfach nach, ob es aktuell mehrere Aktionen gibt, die sich auf verschiedene Angebote beziehen. So können Sie beispielsweise ein Konto eröffnen und mit der Eröffnung vielleicht ein Guthaben erhalten. Zusätzlich dazu bietet die möglicherweise die Option, einen Gutschein zu erhalten, wenn Sie neue Varianten, wie Google Pay oder auch Apple Pay, ausprobieren. Es ist möglich, die einzelnen Angebote miteinander zu kombinieren und so die Ersparnis zu erhöhen.