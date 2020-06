"Die letzten Jahre verbrachte ich meinen Urlaub immer an schönen Stränden. In Thailand, auf den Seychellen oder in der Dominikanischen Republik. Als mich eine Arbeitskollegin mal darauf ansprach, wie ich denn Paris fand, konnte ich gar nicht antworten. Denn dort war ich noch nie. Sie zeigte mir einige Bilder ihrer Europareise und ich war fasziniert. Mir kam es nie wirklich in den Sinn, auch mal in Europa Urlaub zu machen. Ich dachte immer, die schönsten Orte wären auch am Weitesten weg. Also plante ich für meinen nächsten Urlaub etwas anderes. Ich wollte Europa kennenlernen. Nicht zwei Wochen an einem Strand liegen, sondern wirklich etwas über die Länder und deren Kulturen erfahren, mich bei er Reise bilden. Da stellte sich nur die Frage, wie ich zu all den Orten kommen solle. Mit dem Auto zu fahren, wäre zwar eine Option, doch nicht besonders ökologisch und ich machte mir während der Reise dann sicher mehr Gedanken darum, sichere Parkplätze zu finden, als meinen Urlaub zu genießen.

Da stieß ich eines Abends beim Surfen im Internet auf die Website Interrail. Dort stellt man sich seinen Europa-Trip zusammen und schon bekommt man alle nötigen Zugfahrtkarten, um genau diese Reise antreten und genießen zu können. Mit dem Zug fuhr ich schon als kleines Kind gerne und irgendwie hatte dieser Urlaub dadurch etwas Nostalgisches und auch etwas von einer Abenteuerreise. Nicht nur das Buchen der Tickets über Interrail klappte hervorragend, auch die ganz Reise war ein Traum. Ich konnte mich während der Zugfahren voll auf die Landschaften konzentrieren und musste nicht auf den Verkehr achten. Ich lernte viele wundervolle Orte wie Genf, Warschau und Budapest kennen und begegnete auf einer der Zugfahren sogar noch einem sehr interessanten Mann. Einen solchen Urlaub werde ich sicher wieder einmal machen – auch, weil ich mit einem Interrail Gutschein sogar noch Rabatte bekam!"