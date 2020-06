Schon früh machte sich das vor genau 30 Jahren (1990) gegründete Unternehmen Jack & Jones unter der Federführung des Gründers Anders Holch Povlsen einen Namen in der Welt der Mode – Jeans spielte als Material immer eine Hauptrolle. Povlsen zeichnete zuvor bereits für den erfolgreichen Konzern „Bestseller“ verantwortlich. Eine erwähnenswerte Besonderheit bei der Entwicklung der Firma: Jack & Jones vertraute und setzt auch weiterhin in vielen Bereich auf die Produktentwicklung in Europa.

Über die Jahre folgten den anfänglichen reinen Jeans-Kollektionen mit dem auffälligen Label-Schriftzug viele Erweiterungen. Mittlerweile umfasst das Portfolio nahezu alles Modische, was sich kleine und große Jungs ab dem Alter von etwa acht Jahren nur wünschen. Der Online-Verkauf im eigenen Shop spielte schon früh eine wichtige Rolle für den Modeprofi Jack & Jones. Und auch in den kommenden Jahren wird es mit Sicherheit noch viele Highlights geben, die mancher Mitbewerber nachahmen wird.