Bei Jack Wolfskin ist man „draußen zu Hause“. Das in Idstein ansässige Unternehmen, das 1981 in Frankfurt am Main gegründet wurde, betreibt mittlerweile weltweit mehr als 700 Stores, davon allein 157 in Deutschland. Jack Wolfskin bietet Ihnen Produkte, die schützen, wärmen und trocken halten und dabei auch noch mit einem Höchstmaß an Komfort überzeugen. Auf Ihre Jack Wolfskin Kleidung und das funktionale Zubehör sollen Sie sich verlassen können und das über Jahre hinweg. Hierfür bietet Ihnen Jack Wolfskin auch einen innovativen Imprägnier-Service.

Outdoor-Kleidung benötigt regelmäßige Pflege, damit Sie lange Freude daran haben. Möchten Sie Ihre Outdoor-Bekleidung nicht selbst waschen und imprägnieren, nutzen Sie den Imprägnier-Service von Jack Wolfskin. Die professionelle Imprägnierung ist sowohl komfortabel wie auch zeitsparend und darüber hinaus auch zu 100 Prozent PFC-frei. Um den Service zu nutzen, schicken Sie Ihre Outdoor-Kleidung einfach an Jack Wolfskin und erhalten Sie zwei Wochen später frisch imprägniert wieder zurück.