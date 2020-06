Gegründet wurde Jacob Elektronik bereits 1990 in Karlsruhe. Kundenorientierung, Beratung und Qualität stehen bei Jacob Elektronik an erster Stelle und das sorgt für ein stetiges, organisches Wachstum. Heute ist der Onlineshop einer der führenden Online-Händler für IT und Unterhaltungselektronik.

Aktuell werden über 1.000.000 Produkte von circa 3.000 Herstellern im Onlineshop angeboten, die in den Bereichen IT-Hardware, Software und Unterhaltungselektronik angesiedelt sind. Der Fokus des Unternehmens liegt in der Belieferung von Businesskunden mit Produkten aus dem IT-Bereich. Das Tam von mehr als 90 Mitarbeitern unterstützt circa 60.000 Firmenkunden in allen Fragen rund um den IT-Bedarf. Jacob Elektronik bietet seinen Kunden eine umfassende persönliche Betreuung im Pre- sowie After-Sales an sowie volle Projektunterstützung und die Nutzung von Sonderkonditionen.

Regelmäßig wird der hohe Qualitätsstandard der Mitarbeiter durch interne Schulungen sowie Zertifizierungskurse der Hersteller gewährleistet. Das Team von Jacob Elektronik berät Privat- sowie Businesskunden umfassend bei allen Fragen rund um das gesamte Produktportfolio. Ob vor oder nach dem Kauf, Jacob Elektronik steht seinen Kunden stets mit Rat und Tat zur Seite.