Ein jeder der sich für Mode interessiert, der kommt am Onlineshop JADES nicht vorbei. Bereits seit der Jahrtausendwende gilt das Düsseldorfer Modeunternehmen, das von Evelyn Hammerström und Reinhard Haase gegründet wurde, zu den ersten Adressen über die nationalen Grenzen, wenn es um Modetrends geht. Alles begann mit dem „Modeladen an der Ecke“, der in der Düsseldorfer Altstadt angesiedelt war. Von dort hat sich JADES, neben dem weiteren Unternehmen moreJADES für Frauen und Männer sowie dem Onlineshop JADES24 zu einem Mode-Mekka entwickelt, dass durch seine unglaubliche Marken-Vielfalt überzeugt.

JADES24 hat die Herzen der Designermode Fans erobert, denn hier steht das klassisch zeitlose Design im Vordergrund. Von Zeit zu Zeit werden über den Onlineshop auch Denim-Brands exklusiv gelauncht wie bspw. die von Georgia May Jagger oder Victoria Beckham.

Selbst beschreibt sich JADES24 als extravagant, bunt, stets up to date und hin und wieder auch als punkig, lässig und luxuriös. Was die Auswahl angeht, so sucht diese ihresgleichen, denn für Modebegeisterte stellt diese ein Paradies dar, wobei dieses für jedes Budget das Passende bereithält.