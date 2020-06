Die Firma Jako-o hat zwar als Versandhandel begonnen, ist aber inzwischen auch deutschlandweit stationär vertreten. In den bunten Filialen können Sie gemeinsam mit Ihrer Familie Produkte anfassen, ausprobieren und sich vor Ort vom Jako-o Qualitätsversprechen überzeugen lassen. Viel Holz, großzügige Räumlichkeiten und eine freundliche Atmosphäre machen Ihren Einkauf zum Familienerlebnis. Sie finden je ein Ladengeschäft in Hamburg, Freiburg, Braunschweig, Bochum – und natürlich am „Heimatort” Bad Rodach. Hier umfasst das „Familien-Outlet” außerdem die Produktwelten von Wehrfritz und HABA.