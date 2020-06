JD – das sind die Initialen der beiden Gründer John Wardle und David Makin, die 1981 einen Shop für Sportbekleidung in Burry eröffneten. Die Firma wurde zum magischen Anziehungspunkt für zahlreiche Sportler und konnte schon zwei Jahre später eine nächste Filiale in Manchester eröffnen und 8 Jahre später ein Geschäft in zentraler Lage in London. Ein großer Meilenstein war die Übernahme von First Sport und damit 200 weiteren Geschäften. JD Sports wird damit auch zum Sponsor zahlreicher Sportmannschaften.

Die Top-Produkte des Shops

Jedes Unternehmen hat seine eigenen Beststeller, die nie fehlen dürfen im Sortiment. Bei JD Sports gibt es exklusive Schuhe, die nur hier erhältlich sind: Die „Only AT JD“-Sneakers. Neben den bekannten Modellen wie den Nike Air oder den Vans old school hat JD Sports auch Marken im Sortiment, die kaum bekannt sind. Gerade für diese Artikel lohnt es sich, einen JD Sports-Gutschein einzulösen, mit dem Sie neue Marken ohne großes finanzielles Risiko testen können. werden.