Haben Sie sich schon mit unserem Gutscheinangebot vertraut gemacht? Dann wissen Sie ja schon, wie sich ganz nebenbei bequem bei Jeans-direct sparen lässt. Doch der auf Denim Wear spezialisierte Onlineshop hält noch so einiges mehr an Sparpotential für Sie bereit, wie wir Ihnen hier zeigen:

Kostenloser Versand

Sparen Sie sich doch einfach die Versandkosten! Ab einem Bestellwert von 40 Euro schenkt Ihnen Jeans-direct die Lieferkosten. Sie erreichen die Versandkostenfrei-Grenze einmal nicht? Dann schauen Sie in unserer Gutscheindatenbank nach, ob vielleicht aktuell ein Versandkostenfrei-Gutschein angeboten wird, mit dem Sie auch schon bei einem geringeren Bestellwert eine Lieferung frei Haus genießen.

Sale

Kein großer und bekannter Onlineshop, der ohne einen eigenen Sale-Bereich auskommt. So auch bei Jeans-direct. Im Sale haben Sie die Möglichkeit, Ihre Garderobe günstig um ein paar neue Jeansmodelle bekannter Hersteller zu ergänzen. Viele reduzierte Markenjeans warten hier auf Schnäppchenjäger!

Newsletter-Rabatt

Melden Sie sich am besten auch gleich für den Newsletter von Jeans direct an. So sichern Sie sich einen Gutschein über 5 Euro, der Ihnen per E-Mail zugeschickt wird. Nutzen Sie diesen, um bei Ihrer nächsten Bestellung direkt die ersten Euro zu sparen.