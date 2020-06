Das Kreativteam von Juniqe ist Tag für Tag auf der Suche nach neuer Inspiration für Sie. So finden immer wieder außergewöhnliche Künstler und neue Trends ihren Weg in den Onlineshop. Bei Juniqe ist die Liebe zur Kunst tief verwurzelt, ebenso wie der respektvolle Umgang mit den Künstlern, mit denen zusammengearbeitet wird. Junqe will aber keine unerschwingliche Kunst anbieten, die sich kaum jemand leisten kann. Von all den schönen Dingen, die im Onlineshop angeboten werden, soll jeder profitieren können. Daher wird viel Wert auf ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt. Und auch in den sozialen Medien ist Juniqe sehr aktiv, um sich mit Ihnen und anderen Kunst-Enthusiasten auszutauschen.