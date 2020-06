In diesem Karnevalsshop bekommen Sie ein komplettes Outfit schon für unter 50 Euro und können sich zum Schnäppchenpreis verkleiden. Das Hauptaugenmerk liegt auf Kleidern und Accessoires, die Sie passend für Mottopartys zu Ihrem Look tragen. Sind Sie auf der Suche nach besonders günstigen Kostümen suchen Sie die Neuheiten oder die preisreduzierten Kostüme aus. In wenigen Klicks finden Sie auch ungewöhnliche Verkleidungen für Hunde, Umhänge, Petticoats, aber auch begehrte Lizenz-Kostüme. Viele der einfachen und lustigen Outfits sind je nach Saison zu einem Top-Preis zu haben. Lassen Sie sich Ihr Schnäppchen nicht entgehen und feiern Sie in einem brandneuen Look die bunteste Zeit des Jahres.