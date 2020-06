Geht es um den effizienten Schutz von Daten und der Privatsphäre, dann zählen die Lösungen von Kaspersky zu den besten am Markt. Bereits seit 1997 sorgt das in Moskau ansässige Unternehmen dafür, dass Datendiebe keine Chance haben. Mittlerweile ist der Anbieter weltweit unterwegs und so haben seit geraumer Zeit auch deutsche Kunden die Chance, Ihre Daten durch die cleveren Lösungen von Kaspersky vor dem Zugriff unbefugter zu schützen. Dabei spricht Kaspersky sowohl Unternehmen als auch private Anwender an.

Rund 400 Millionen Privatnutzer und circa 270.000 Unternehmen, Vereine und Behörden den Internet Security Schutz von Kaspersky. Weitere Lösungen wie Kaspersky Total Security, Small Office Security oder Endpoint Security for Business Advanced erfreuen sich ebenfalls einer großen Nachfrage, wobei Sie mit einem Kaspersky Rabattcode noch günstiger auf die Software zugreifen können. Dabei können Sie nicht nur Ihren Computer schützen, sondern ebenfalls die mobilen Endgeräte wie Smartphone, Tablet und Co zu erschwinglichen Preisen. Etwa 3.900 Mitarbeiter sorgen für die hohe Datensicherheit mit neuen Ideen und Impulsen. Am besten schauen Sie direkt einmal nach, welchen Gutscheincode Sie bei Ihrer Bestellung nutzen können, um den Datenklau keine Chance zu geben.