Das Unternehmen Keller Sport stellt nicht einfach nur Produkte online, sondern möchte aus dem Verkauf ein Event machen. Als ein pinkfarbener Laufschuh für Damen in das Sortiment kam, wurden angesagte Blogger zu einem Brunch eingeladen. Der Treffpunkt: Ein rosafarbenes Café. Erscheint eine neue Kollektion, dann wird eine aufwändige Release-Party veranstaltet mit Gratis-Getränken und DJ. Stammkunden des Shops werden zu Radrennen in die Berge eingeladen. Die Idee hinter all diesen Aufwendungen ist es, für die Kunden greifbar zu sein und ein Gesicht hinter den Produkten zu präsentieren. Die beiden Brüder – Jakob und Moritz Keller, die den Shop 2005 gegründet hatten, leben das Konzept der Nahbarkeit bis heute.