Als traditionsreiche Schuhmanufaktur mit einer über 100jährigen Geschichte gehen bei Kennel & Schmenger Handarbeit und Zeitgeist eine perfekte Symbiose ein. Das Unternehmen wurde im Jahr 1918 von Fritz Kennel gegründet und sieht sich selbst als ein fashionaffines Premiumlabel mit einer unverkennbaren Handschrift. Dazu gehören auch die Kennel & Schmenger Concept Stores, die Sie unter anderem in Frankfurt am Main, München oder Hamburg finden. Alle Kennel & Schmenger Schuhe werden dabei am Produktionsstandort in Pirmasens gefertigt. Damit ist der Betrieb, der seit 1995unter dem CEO, Gesellschafter und Creative Director Andreas Klautzsch geführt wird, eines der letzten in Deutschland produzierenden Schuhhersteller. Über die vielen Jahren hat sich die Schuhmanufaktur ein umfangreiches Know-How in zahlreichen Produktgruppen erarbeitet und offeriert hochwertige Sneakers, Ballerinas, Pumps, Sandalen und Stiefel im Premiumsegment.

Edle Schuhe für Schuhliebhaberinnen

Kennel & Schmenger hat sich vorzugsweise auf Damenschuhe spezialisiert. Dabei richtet sich das Label an Fashionistas, die in Punkto Design, Stil, Qualität und Tragekomfort wissen, was Sie wollen: Nur das Beste! Die Kollektionen umfassen dabei sowohl hochwertige und klassische Basics wie Flats und Ballerinas als auch extravagantes Schuhwerk für den besonderen Auftritt. Da die Schuhe zu einem großen Teil in Handarbeit gefertigt werden, sind alle Modelle echte Unikate. Auch modisch geht Kennel & Schmenger absolut mit der Zeit und offeriert Must-haves wie Stiefel mit Animal Prints oder robuste Boots im Military-Look. Natürlich muss auch die Männerwelt auf die exklusive Schuhmode nicht verzichten und kann im Onlineshop Edelsneaker bestellen. Zum Portfolio gehört außerdem eine hinreißende Kollektion an Taschen, darunter Schultertaschen, Handtaschen, Clutches und Rucksäcke.