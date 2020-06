Sie kennen sich einfach zu gut und wissen, Sie lieben eiskalte Getränke, knackige Pommes frites direkt aus der Fritteuse, leichte Salate und vor allem: Hühnchen-Fleisch. Aber nicht nur für Erwachsene hat KFC so einiges im Angebot, sondern auch für die ganz Kleinen. Im Kids Menü gibt es zarte Filet Bites, leckere Dips, Pommes oder Kartoffelpüree und dazu ein Getränk Ihrer Wahl. Dabei können Sie entscheiden, welches Hähnchen es sein soll und welche Beilage Sie dazu bestellen wollen. Zusätzlich bietet KFC für alle, die die Produkt-Nährwerte wissen wollen, praktische Rechner zu jedem Produkt an. Sie wollen noch mehr? Auf der Webseite von KFC gibt es verschiedene Artikel in Aktionen, mit denen Sie zusätzlich sparen können. Stellen Sie sich also Ihr perfektes Menü so zusammen, wie Sie es gerne hätten und wählen aus einer Vielfalt an verschiedenen Produkten aus. Ob ganz klassisch, erfinderisch oder gesund.