Gewöhnlicherweise würden Sie eine handgefertigte Kerze mit einem individuellen Text und Aufdruck des Namens nicht unter 100 Euro bekommen. Hierbei handelt es sich um handgefertigte Stücke, die oftmals zu einem deutlich günstigeren Preis zu haben sind. So finden Sie in wenigen Klicks das passende Geschenk für eine Hochzeit oder eine Taufe. Gestalten Sie die Kerzen in wenigen Klicks nach Ihren individuellen Vorstellungen und zahlen Sie dafür fast nichts zusätzlich. Direkt in der Produktbeschreibung erwartet Sie ein hohes Sparpotenzial, denn sie können durch die Auswahl der Farbe, des Materials und der Größe unterschiedliche Preise abrufen. Die Farbpaletten, die Schriftarten und kreative Sprüche gibt es auf dem Portal kostenlos. Bestellen Sie zum Schnäppchenpreis die passende Holzbox für die Kerze dazu, die zugleich als Geschenkkarton mit Aufdruck fungiert und der Kerze einen besonderen Platz reserviert. Direkt auf der Startseite tauchen die neuesten Rabatte und Gutscheine auf, die Sie an der Kasse einlösen.

Gehen Sie zum Beispiel in die Themenwelt der Hochzeitskerzen, gibt es die ersten individuellen Kerzengeschenke bereits ab 40 Euro aufwärts. Im Preis inklusive ist das Bedrucken mit einem Namen, dem Datum oder einem besonderen Spruch. Ebenso kostengünstig bekommen Sie passende Kerzenhalter oder Lichthüllen, die zu einem dekorativen Highlight in der Tischdekoration der Hochzeit werden. Noch günstigere Preise erwarten Sie in den saisonalen Anlässen passend zu den Fest- und Feiertagen. Hier liefert der Münsteraner Kerzenonkel dekorative Stumpenkerzen schon ab 20 Euro mit einer passenden Glückwunschkarte. Zu guter Letzt können Sie durch die Aktionsdeals die Preise weiter drücken.