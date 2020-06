Zu den besonderen Geschenkideen gehören Reisen und diese können Sie auch über Kiwi.com buchen. Möchten Sie jemandem eine Freude machen, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

Wochenende-Reise

Bereits zwei oder drei Tage Urlaub sind oft ausreichend, damit sich ein Gefühl der Erholung einstellt. Über Kiwi.com gibt es die Möglichkeit, Reise für eine oder zwei Nächte zu buchen. Dabei können Sie die Auswahl einschränken und beim Filter Aktivitäten, Zwischenlandungen oder auch das Transportmittel auswählen.

Städte-Trip

In Europa gibt es so viele schöne Städte, die erkundet werden wollen. Wie wäre es mit einer Städtereise als Geschenkidee? Sie können auf der Webseite von Kiwi.com schauen, in welche Städte die Anreise gerade ganz besonders günstig ist und für diese Stadt dann die Reise buchen.

Fernreisen

Bei Kiwi.com können Sie übrigens nicht nur Kurztrips buchen. Ebenfalls möglich ist es, bei der Reisebuchung einen Blick auf die Fernreiseziele zu werfen. Gerade dann, wenn eine größere Reise verschenkt werden soll, finden Sie hier echte Schnäppchen, die Sie als Geschenkidee nutzen können.