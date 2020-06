Peter und Sabine haben sich endlich den Traum von ihrem Haus erfüllt und gehen nun langsam durch die Räume, die ihr Zuhause werden sollen. Sie sprechen über die Farbe, die an die Wände soll. Hier wartet noch viel Arbeit. Besonders schwierig ist es aber in der Küche. Die Fliesen an den Küchenwänden sehen so zwar noch ganz in Ordnung aus. Das Design entspricht aber gar nicht dem Geschmack von Peter und Sabine. Eine Lösung muss her. Die Kosten dafür, die Fliesen komplett zu entfernen und neue Fliesen zu verlegen, sind im Budget für das Haus nicht mehr drin. Also werfen die beiden einen Blick auf das Angebot von Klebefieber. Sie stöbern durch das Sortiment und entdecken die Möglichkeit, Fliesenaufkleber zu bestellen. Fliesenaufkleber werden passgenau vorgeschnitten und können dann auf den Fliesen angebracht werden. Das klingt einfach. Nachdem Sabine und Peter eine Auswahl beim Design getroffen und alle notwendigen Angaben hinterlegt haben, wird die Bestellung auch schon losgeschickt.

Eine Woche später ist es so weit. Der Lieferant klingelt und die Fliesenfolie wird geliefert. Aufgeregt machen sich Peter und Sabine an die Arbeit. Nachdem sie alle Fliesen in der Küche gereinigt haben, bringen sie die Fliesenfolie auf. Hier ist ein wenig Genauigkeit gefragt, doch die Handhabung ist einfach und die Wand in der Küche bekommt nach und nach ein ganz neues Design. Aus grauen Fliesen ohne Charme wird optisch eine Steinmauer, die wirkt, als wären die Steine einzeln aufeinandergestapelt worden. Das moderne Design passt hervorragend zur neuen Küche und bei der großen Feier zum Einzug, werden Sabine und Peter für ihre beeindruckenden Fliesen in der Küche gelobt. Wenn ihre Freunde wüssten, wie einfach es wirklich war.