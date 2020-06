Klingel ist ein Versandhandel, der Mode, Haushaltswaren und Elektronik anbietet. Im Shop werden über 150.000 Artikel verkauft. Als Stoffhandel vor über 100 Jahren von Robert Klingel gegründet, gehört das Versandhaus heute zu den 3 größten Versandhandelsunternehmen in Deutschland. Die Tradition des klassischen Katalogversandes wird weiterhin hochgehalten, allerdings gibt es online eine wesentlich größere Auswahl an Produkten, Varianten und Farben. Oftmals wird die Leidenschaft für den Klingel-Mode von Generation zu Genration weitervererbt, so dass auch die Töchter früher oder später bei Klingel ihre Kleidung bestellen. Das Unternehmen geht mit der Zeit und führt namhafte Marken wie Gabor, Triumph oder Tamaris in seinem Sortiment.