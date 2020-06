Es ist Corona – und ihr vermisst den Restaurant-Besuch? Kein Problem für alle, die in Berlin, Hamburg oder Hannover wohnen, denn mit den Kochboxen von kochdochzuhause.de holt ihr euch das Restaurant in die eigene Küche! Mit den hochwertigsten Zutaten in Gastronomie-Qualität, top-frisch, regional – und natürlich mit Rezepten von Spitzenköchen, die einfach Zuhause nachzukochen sind.