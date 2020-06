Ein besonderes Highlight bei Kochhaus sind natürlich die Kochboxen. Es stehen Ihnen immer 18 unterschiedliche Rezepte zur Verfügung, was Kochhaus zum Kochboxen-Anbieter mit der größten Auswahl macht. Wählen Sie aus den Rezepten einfach Ihre Favoriten aus, die Sie selbst einmal gern nachkochen würden. Die Gerichte werden Ihnen dann mit allen frischen Zutaten am Wunschliefertag zugestellt und der Spaß in der Küche kann beginnen! Natürlich erhalten Sie auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das jeweilige Gericht einfach selbst kochen zu können. Mit Kochhaus können Sie sich auf immer neue Genussmomente freuen. Kochhaus hält auch eine spezielle Veggie-Box bereit, zu der auch vegane Optionen gehören.