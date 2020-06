Kein Reisender, sei es der Gelegenheitsreisende, der Globetrotter, der Geschäftsreisende und die Reisenden die „nur“ einmal im Jahr in den Urlaub reisen – sie alle kommen ohne einen guten Koffer nicht aus. Gibt das Reisegepäck unterwegs seinen Geist auf, dann kann der schönste Urlaub zu einem echten Desaster werden. Oft muss die Schuld dabei bei einem selbst liegen, wenn das Gepäck am Flughafen zerstört in Empfang genommen werden darf. Reisende, die viel mit dem Flugzeug unterwegs sind, die wissen, dass die Gepäckstücke einiges aushalten müssen. Bei Koffer.de gibt es erstklassige Markenware, die den Anforderungen eines jeden Reisenden standhält.

Mit seinem Produktsortiment berücksichtigt Koffer.de nicht nur die Funktionalität und den Stauraum, sondern jeder einzelne Koffer, Rucksack oder jede Laptoptasche sowie Sporttasche entspricht ebenfalls den aktuellen Trends. Dadurch überzeugen die Produkte durch eine ansprechende Optik. Koffer, Taschen, Rucksäcke und Co. stehen in diversen Farbkombinationen, Formen und Materialien zur Auswahl. Marken-Trolleys mit zwei oder vier Rollen sind in der Sparte Reisegepäck zu finden. Ferner gibt es robustes Handgepäck sowie leichte Reisetaschen, praktische Kleidersäcke und elegante Beautycases. Stöbern Sie in der umfangreichen Auswahl und stellen Ihr Reise-Set ganz nach Ihren Wünschen und Ansprüchen zusammen.

Ergänzt wird das umfangreiche Produktsortiment durch Laptop-Taschen, spezielle Business-Trolleys und Aktenkoffer. Auch Businessmappen für Damen und Herren gibt es ebenso wie Pilotenkoffer. Rucksäcke und praktische Businessrucksäcke runden das Angebot ab.