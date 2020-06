Fragt man sich, wer Kofferworld eigentlich ist, wird man feststellen, dass das Fachgeschäft dahinter die Firma “Leder Hallerstede” ist, die bereits seit über 165 Jahren in Oldenburg residiert. Natürlich werden nicht nur Koffer bei Kofferworld und “Leder Hallerstede” angeboten. Alles, was mit dem Thema Gepäck bzw. Handgepäck und Handtaschen zu tun hat, lässt sich hier finden. Doch nicht immer muss es sich um eine Reise handeln. Auch Schüler finden hier Schulranzen und Sporttaschen. Geschäftsleute suchen sich hier ihre Aktenkoffer aus, natürlich passend zur Brieftasche. Die große Auswahl an Accessoires hilft dem Kunden, genau das Richtige für jeden Anlass zu finden.

Wichtig ist natürlich auch das gewünschte Material. Leder, Aluminium, Textil, Nylon, Curv, Polycarbonat und andere können gewählt werden.

Für Kofferworld ist es eine Selbstverständlichkeit, für ein Qualitätsprodukt zu sorgen, an dem der Kunde lange Freude hat. Aus diesem Grunde wird im Fachgeschäft wie auch im Online-Shop ein großes Augenmerk auch auf die Pflegeprodukte gelegt, die für das konkrete Produkt jeweils benötigt werden.