Ich wollte schon immer mal nach Dresden. Anlässlich meines 40. Geburtstages überraschte mich mein Mann mit einer Städtereise nach Elbflorenz und die Vorfreude konnte nicht größer sein. Angekommen im Maritim Hotel, direkt am Elbufer zwischen Marienbrücke und Sächsischem Landtag, genossen wir erst einmal einen ausführlichen Saunagang bevor wir uns auf einen ersten kleinen Stadtbummel aufmachten. Am Abend wartete dann ein wunderbares 2-Gang-Abendessen im Hotelrestaurant auf uns.

Am nächsten Morgen ging es für uns gut gestärkt nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet (Sekt inklusive!) auf Erkundungstour durch Dresden. Mit der im Reisepaket enthaltenen Dresden Museums Card für zwei Tage hatten wir freien Eintritt in die bekanntesten Museen und Ausstellungen und schauten uns natürlich die Gemäldegalerie Alte Meister und das Grüne Gewölbe an. Das ganze ohne lange Wartezeiten und ohne Schlange vor der Museumskasse, denn mit der Museums Card geht es direkt zum Eingang.

Für den zweiten Tag hatten wir uns noch das Albertinum aufgehoben, bei dem natürlich die Galerie Neue Meister nicht fehlen darf. Neben weltbekannten Museen hat Dresden natürlich noch viel mehr zu bieten. Der Besuch in der Frauenkirche hat mich sehr beeindruckt; und auch die Dresdner Neustadt ist mit ihren vielen Cafés, Clubs und Kneipen vor allem in den Abend- und Nachtstunden immer einen Besuch wert. Inklusive war übrigens auch die freie Nutzung des Hotelschwimmbads und am Abend gab es Livemusik an der Pianobar. Wir hatten einen rundum perfekten Kurzurlaub in Dresden und werden ganz sicher nicht das letzte Mal in Elbflorenz gewesen sein.