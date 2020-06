Lampe Berger Paris geht auf eine Erfindung von Maurice Berger zurück, der die stickige Luft in den Krankenhäusern reinigen wollte und eine katalytische Lampe entwickelte. Der Erfolg war überwältigend, sodass sich Persönlichkeiten wie Picasso und Coco Chanel ihr Original sicherten. Die Nachfolger von Maurice Berger haben die Duftwelt für sich erschlossen und bieten heute unter dem Markennamen Maison Berger Paris ausgewählte Kollektionen an Raumdüften, Aromen, Katalyse Lampen und Düften an. Die Neuheiten sind geprägt von geheimnisvollen Düften, die Eleganz, Zeitlosigkeit und betörende Essenzen verbinden. Nehmen Sie sich eine beruhigende Auszeit und wählen Sie Ihren Duft mit einem Lampe Berger Gutschein.