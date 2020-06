Landal GreenParks bietet Ihnen Ferienparks inmitten der Natur. Jeder Park ist dabei einzigartig und bietet Ihnen genau die Lage, die Sie sich wünschen, ob in der Heide, inmitten von Weinbergen, in den Bergen, am Strand oder im Wald. Mit Landal GreenParks urlauben Sie nicht nur in Deutschland, im Angebot finden Sie auch Ferienparks u. a. in den Niederlanden, Österreich, Belgien, Schottland, Dänemark und der Schweiz. Durch die große Auswahl an Unterkünften geht man bei Landal GreenParks auch auf die individuellen Bedürfnisse der Urlauber ein. So finden Sie spezielle Kinder- und Baby-Ferienhäuser, Hunde-Ferienhäuser, Strandhäuser, Safarizelte, Wasserhäuser und Luxus-Unterkünfte. Landal GreenParks gehört mit einer mehr als 60-jährigen Erfahrung und über 2,8 Millionen Gästen zu den Ferien-Spezialisten am Markt. Insgesamt stehen mehr als 90 Ferienparks zur Auswahl. Was alle gemein haben, ist ihre einzigartige Lage inmitten der Natur.