„Klassische und hochwertige Mode für die ganze Familie: mit Liebe zum Detail in jeder Faser.“ So beschreibt Landsend das eigene Sortiment. Die Kleidungsstücke werden aus einer besonderen Baumwolle hergestellt, der Supima-Baumwolle. Es handelt sich dabei um ein besonderes Naturprodukt aus langstapeligen Fasern. Dadurch werden Kleidungsstücke aus Supima-Baumwolle besonders weich und sie sind doppelt so kräftig wie andere Baumwollteile. Für diese Qualität müssen die Kunden des Shops manchmal etwas tiefer in die Tasche greifen. Mit einem Landsend-Gutschein bekommen Sie prozentuale Vorteile auf bestimmte Kleidungsstücke oder die gesamte Kollektion.