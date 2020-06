Seit die Marke LASCANA im Jahr 2006 an den Start ging, dreht sich bei ihr alles darum, den individuellen Bedürfnissen von Frauen gerecht zu werden und jeder Frau die Möglichkeit zu geben, sich in ihrem Körper einfach wohlzufühlen. Denn wer sich wohl in seiner Haut fühlt, strahlt dies auch aus. Mit schöner Wäsche tun Sie also auch sich und Ihrem Selbstbewusstsein etwas Gutes. Dafür wird bei LASCANA auch auf die verschiedensten Körperformen eingegangen. Das Motto bei LASCANA lautet „It's a woman's world“. Kundinnen sollen sich in der Welt von LASCANA vom ersten Moment an gut aufgehoben fühlen. Die Wäsche und Bademode, die Sie neben dem Onlineshop auch bei mehr als 740 Händlern kaufen können, begleitet Sie in allen Alltagssituation, beim Sport und natürlich auch bei den besonderen Momenten zu zweit.