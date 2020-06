Bei LECHUZA können Sie von verschiedenen Angeboten profitieren. So gibt es im Sortiment einen Sale, in dem Artikel mit einem Rabatt von bis zu 50 % angeboten werden. Das Angebot hier ist wechselnd. Zudem stellt LECHUZA immer wieder spezielle Aktionen zur Verfügung. Ein Geschenk ab einem bestimmten Bestellwert gehört ebenso dazu, wie besondere Angebote bei der Bestellung von Sets. Abhängig von der Saison oder den Anlässen können Sie zudem spezielle Offer für die einzelnen Kategorien erhalten. Angebote auf Stühle, Tische oder spezielle Pflanzgefäße sind in unregelmäßigen Abständen zu finden.

Übrigens: Möchten Sie sich einen Überblick über die Qualität verschaffen, bevor Sie den LECHUZA-Gutschein einlösen, können Sie auch einen der Stores aufsuchen. Diese befinden sich in Zirndorf und in Dietenhofen.

Hinter LECHUZA steht die geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, die unter anderem auch für die Fertigung der PLAYMOBIL-Spielzeuge zuständig ist. Grundlage der Herstellung der Produkte für LECHUZA ist ein verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen, die für die Fertigung eingesetzt werden. Das bedeutet, dass LECHUZA großen Wert auf hochwertige Materialien legt und somit die Langlebigkeit und die Qualität seiner Produkte garantieren möchte. Sie erhalten beim Kauf von Pflanzgefäßen, Zubehör oder auch Gartenmöbeln Produkte aus einem robusten Kunststoff. Um dies gewährleisten zu können, bewegt sich LECHUZA im mittleren Preissegment. Hier kommt es jedoch auch darauf an, für welche der Kollektionen Sie sich entscheiden. So finden Sie im Sortiment beispielsweise bestimmte Farb-Varianten, die nur begrenzt zur Verfügung stehen und so teilweise günstiger angeboten werden. Daher kann es sich lohnen, in aller Ruhe im Online-Shop zu stöbern und sich hier Inspiration für die eigenen vier Wände zu holen.