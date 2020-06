LED Aquaristik bedankt sich bei seinen Kunden für eine hohe Bestellung eines Komplettpakets durch gestaffelte Rabatte. Diese Vergünstigungen funktionieren automatisch ab einem bestimmten Bestellwert. Nähere Informationen zu den Preisvergünstigungen finden Sie zu jedem Produkt. So gibt es ab 222 Euro Rabatt von 2 Prozent, ab 333 Euro einen Rabatt von 3 Prozent und ab 555 Euro 5 Prozent. Das macht sich bei den höheren Bestellsummen bezahlt.

Zu guter Letzt erlässt LED Aquaristik Ihnen ab 111 Euro die Versandkosten und liefert alle Anleitungen und Tutorials mit ausführlichen Ratgebern und Videos kostenlos. Wir haben also vielmehr das Gefühl, in einem Fachportal für LED Beleuchtung zu sein als in einem Onlineshop. Keine Frage: Dieser Onlineshop kann mit der Beratung der Fachhändler mithalten. Zu guter Letzt schreiben Sie über den Live Chat mit den Mitarbeitern. Da bleiben eigentlich keine Wünsche offen.

Im Grunde genommen finden Sie bei diesem Fachhändler die Marken, die sich in der Branche seit Jahren beweisen. Zu jedem Produkt veröffentlicht LED Aquaristik Kundenmeinungen und Bewertungen. Sie finden Antworten auf die häufigsten Fragen und können auf ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis vertrauen. So finden Sie im Fachhandel die einzelnen Komponenten nicht günstiger. Hier stellen Sie sich in wenigen Klicks eine komplette Zusammenstellung der einzelnen Module zusammen. Zuhause können Sie die Beleuchtung selbst im Aquarium einbauen. Wie das geht, erfahren Sie über die vielseitigen Ratgeber. Worauf warten Sie noch? Probieren Sie das Angebot von LED Aquaristik selbst einmal aus.