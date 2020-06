Mal ehrlich: Lego-Fan bleibt man ein ganzes Leben lang. Wer einmal seine Leidenschaft für die bunten Steine entdeckt hat, kommt davon auch als Erwachsener nie wieder los. Im Legoland dreht sich alles um das Bauen mit Legosteinen, um Ritterturniere und um den Bau von Robotern der Zukunft. Sie fahren mit der Achterbahn, erleben 3D-Shows und nehmen an spannenden Workshops teil. Mittlerweile gibt es das Legoland an zahlreichen Standorten in Deutschland, Billiund, Windsor und sogar in Dubai und Japan. Mit einem Legoland-Gutschein bekommen Sie Rabatte auf Ihre Tickets oder die Übernachtungspreise in den Resorts vor Ort.