Im Grunde schätze ich Kontaktlinsen, weil sie viel unkomplizierter als eine Brille sind. Sie beschlagen nicht, wenn man von der Kälte draußen ins Warme kommt und ich muss sie nicht putzen wenn es regnet. Außerdem ist mein Sichtfeld nicht eingeschränkt. Im Grunde sehe ich mit Kontaktlinsen so, wie früher. Ich spüre sie den Tag über gar nicht, was ich als sehr angenehm empfinde. Allerdings vertrage ich nur Tageslinsen und manche Wochenlinsen. Ich kann Kontaktlinsen nicht länger als eine Woche tragen. Meine Augen fangen an zu jucken und zu brennen. Sie tränen und es fällt mir dann schwer, scharf zu sehen. Allerdings ist es sehr anstrengend, ständig zum Optiker laufen zu müssen, um neue Kontaktlinsen zu kaufen. Daher bin ich inzwischen dazu übergegangen, mir die Linsen online zu bestellen. Der Versand Lenstore bietet mir eine große Auswahl an Produkten zu besten Preisen. Ich erhalte sogar eine Bestpreis Garantie. Sehe ich die Kontaktlinsen also irgendwo anders zu einem günstigeren Preis, dann muss ich nicht mehr bezahlen.

Die Bestellung läuft völlig unkompliziert. Ich gebe einfach meine Werte ein und schon bekomme ich meine neue Packung in wenigen Tagen zugestellt. Meist bestelle ich dann noch neues Reinigungsmittel mit. Selbst das Nachbestellen funktioniert super. Ich muss dann meine Werte nicht mehr eingeben, weil sie bereits hinterlegt sind. Und vergesse ich mal, mir neue Kontaktlinsen zu bestellen, dann erhalte ich eine Erinnerungsmail. Das ist ein Super Service. Außerdem erhalte ich sehr umfangreiche Informationen über die einzelnen Produkte, damit ich genau weiß, welche Linsen ich bestellen soll. Wenn ich dann etwas kaufe, nutze ich einen Lenstore Gutschein und schon spare ich.

Wenn Sie bequem und schnell Kontaktlinsen zu besten Preisen bestellen wollen, dann schauen Sie im Online Shop von Lenstore vorbei und denken Sie daran, bei einem Einkauf einen Lenstore Gutschein zu nutzen.