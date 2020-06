Die Geschichte von Levi’s geht bereits bis in das 19. Jahrhundert zurück und wenn Sie sich ein wenig mit der Entwicklung der Jeans beschäftigt haben wissen, dass es sich um eine der Hosen mit einem beispiellosen Aufstieg handelt.

1853: In diesem Jahr war die Geburtsstunde von Levi Strauss & Co. in Kalifornien.

1873: Die Blue Jeans wurden entwickelt und auf den Markt gebracht.

1186: Das berühmte Symbol von Levi’s wurde vorgestellt.

1934: In diesem Jahr gab es einen weiteren Meilenstein. Levi’s brachte die erste Blue Jeans für Damen auf den Markt.

1936: Das rote Label kam zum ersten Mal zum Einsatz.

1986: Als weitere Marke des Unternehmens wurde Dockers vorgestellt.

2003: In diesem Jahr gab es die Veröffentlichung des berühmten Levi Strauss Schriftzuges.

Im Laufe der Jahre wurde das Sortiment von Levi’s um verschiedene Kleidungsstücke für Damen, Herren und auch Kinder erweitert.